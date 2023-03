Ra’iisulwasaare Xamse”Amniga Waxaa Ugu Weyn ee Lagu Sugo Waa Isgaarsiinta”

Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in sugidda amniga dalka ay laf-dhabar u tahay isgaarsiintu, sidaas darteedna ay lagama maarmaan tahay in shirkadaha isgaarsiintu ay qaataan doorkooda muhiimka ah ee lagu xaqiijinaayo amniga dalka” amniga waxaa ugu weyn ee lagu sugo waxaa waaye waa isgaarsiinta” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.

Ra’iisul Wasaaraha, ayaa tilmaamay isku-xirka shirkadaha isgaarsiinta dalka in laga faa’iidaayo tartan ganacsi oo xalaala, tallaabadanina ay tahay xuquuq muwaadin iyo fursad cusub oo u abuurmeysa suuqa isgaarsiinta dalka, isaga oo dul istaagay muhiimadda ay leedahay in ganacsatada Soomaaliyeed ay bixiyaan canshuurta.

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre, ayaa daah-furay hirgelinta Adeegga isku-xirka Shirkadaha Isgaarsiinta Dalka oo suurtagelinaysa in ay is wici karaan shabakadaha qadadka teleefannada kala duwan ee ka jira gudaha dalka, kaas oo ka furmay magaaladda Muqdisho.