Sare Kac Laga Dareemayo Qiimaha Cambaha Suuqyada Magaalada Muqdisho+Sawirro

Sanadkasta xiligan oo kale ayaa camabaha laga waayaa suuqyada magaalada Muqdisho iyadoo sidooklana uu sare u kac ku yimaado qiimaha la kala soosto, waxaana ugu wacan in xilligaan jiilaalka aysan inuu Cambuhu yahay mid qiimihiisa uu aad u hooseeyo, waxaa sidoo kale jira in qudaarta qaar ay sare u kac uu ka jiro.

Dhanka kale ganacsadaha ayaa sheegay in suuqa qudaarta kaliya uusan ka qaaliyoobin Cabaha oo kaliya, laakiin ay jiraan nuucyo kale oo qudaar ah oo sare u kac laga dareemayo “Camabaha kaliya qiimihiisa isma baddalin sidookle suuqyada qaar ayaa laga waayay ganacsatadana waa ay ku adkaatay in ay keenaan” ayuu yiri.

Mid kamid ah ganacsatada suuqa qudaarta ee Suuqa Xamarweyne oo Goobjoog News la hadlay ayaa sheegay in ay ugu wacan tahay in laga baxay xilligiisa “Cambaha Waxuu leeyahay xilli uu soo go’o sanad weliba waqtigaan oo kle waa xilli dabeyleed taas ayaana sabab u ah in loo waayo cambaha ama uu sare u kaco “ ayuu yiri.