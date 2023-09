Shirka Hannaanka Dib-u-eegista 6-aad ee Barnaamijka Deyn-Cafinta Soomaaliya oo Nairobi ka furmay.

Shirkaan oo ah kan ugu dambeeya ee Barnaamijka loo yaqaan (ECF) oo ah hannaanka dib-u-habeynta Maaliyadda Dalka ayaa la filayaa in ay ka soo baxdo natiijo wax ku ool Ah oo Soomaaliya u horseedi doono barta kama dambeysta ah oo la filayo in la gaaro dabayaaqada Sanadkan 2023-ka.

