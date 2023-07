Taliye Ismaaciil Cabdimaalik oo Hoggaaminaya Ciidanka Ku Wajahan Ceelbuur, Galhareeri iyo Wabxo.

Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday in Hirshabeelle iyo Galmudug laga bilaabayo Wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab, waxaana xusid mudan in Wajigii koowaad magaalooyin dowr ah looga saaray Al-shabaab kuwaas ay maamulayeen wax ka badan 10 sano.

Taliska xoogga dalka ayaa dhawaan ku dhawaaqay in uu soo dhammaaday diyaar garowga Wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab, waxaana talisku cadeeyay in ay u dhaqaaqayaan gaaritaanka deegaannada hoosyimaada degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud.