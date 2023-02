Wasaaradda Waxbarashada oo Shaacisay Liiska Macalimiinta Gudbay iyo Xilliga Imtixaanka

Wasaaradda ayaa sheegtay in imtixaanka qoraalka ee ogolaashaha in ay wadarta guuud ay usoo gudbeen 7581, kuwaas oo isugu jira macalimiin dalbaday qeybta xanaanada caruurta dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiga sare, waxaana jiri doona mar kale in imtixaan guud ay gali doonaan, kaas oo 3000 oo ugu sareysa laga qaadanayo.

You may also like