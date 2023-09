Wasiirka Difaaca Mareykanka oo Safar Ku Maraya Dowladaha Bariga iyo Kuwa Geeska Afrika Dhaca

Wasiirrada Gaashaandhiga ee Maraykanka Lloyd Austin iyo ka Kenya Aden Barre Du’aale ayaa sidoo kale ka wada hadlay dardar gelinta la-dagaallanka kooxaha waxyaabaha uu ku tilmamaay Argagixisada ee Geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka, waxaana uu dalbaday in dowladda Mareykanka ay ka gacansiiso dowladdiisa in laga adkaado Al-shabaab.

You may also like