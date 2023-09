Wasiirro Ka Tirsan Galmudug oo Xarigga Ka Jaray Xarunta Xanaanada Carruurta Ee Cadaado

Axmed Xuseen Khayre oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada Galmudug ayaa xusay in mashruucan xananada carruurtu uu kaalin wayn ka qaadanayo horumarinta waxbarashada carruurta iyo in la yareeyo carruurta waxbarasho la’aanta ah ama ka daaha.

You may also like