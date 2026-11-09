Warbixin: Stephen Miller Oo Hay’adaha Mareykanka Ku Cadaadiyey Baaritaanno Lagu Beegsanayo Soomaalida Minnesota.

WASHINGTON (Goobjoog News) — Stephen Miller, madaxa cusub ee shaqaalaha Aqalka Cad, ayaa lagu eedeeyey inuu hay’adaha federaalka ku cadaadiyey inay baaritaannada musuqmaasuqa iyo xannibaadaha maaliyadeed si gaar ah ugu jeediyaan Soomaalida ku nool gobolka Minnesota.
Warbixinta asalka ah waxaa 6-dii Nofeembar daabacay The Washington Sun, halka Caasimada Online ay 9-kii Nofeembar Af-Soomaali ku tebisay. Wargeysku wuxuu sheegay inuu helay cod laga duubay kulan taleefan oo Miller iyo saraakiil dowladeed dhexmaray bishii Diseembar 2025.
Sida warbixintu sheegtay, Miller ayaa muddo toban daqiiqo gudaheed ah sagaal jeer dalbaday xog la xiriirta musuqmaasuq, soo-galooti, Minnesota iyo Soomaalida gobolkaas. Markii sarkaal uu soo hadal qaaday baaritaan ka socday Virginia, Miller ayaa la sheegay inuu hadalka dib ugu celiyey Minneapolis.
The Washington Sun waxay sheegtay in tilmaamaha Miller ay gaareen ugu yaraan shan hay’adood oo federaal ah, kuwaas oo ka shaqeeya adeegyada caafimaadka, kaalmada nafaqada, baaritaannada maaliyadeed iyo xawaaladaha. Laba mas’uul oo maamulka ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in diiradda la saaray aysan ahayn musuqmaasuqa guud ahaan, balse ay ahayd bulsho soo-galooti ah oo gaar ah.
Afhayeenka Aqalka Cad Lauren Bis ayaa diidday in ololuhu yahay mid Soomaalida keliya lagu beegsanayo. Waxay sheegtay in maamulka Trump uu waddanka oo dhan ka wado dagaal ka dhan ah lunsiga lacagaha dowladda, isla markaana aan loo dulqaadan doonin cid kasta oo xadda hantida canshuur-bixiyeyaasha.
Kiisas musuqmaasuq oo waaweyn ayaa dhab ahaan ka dhacay Minnesota, oo uu ku jiro kiiskii Feeding Our Future. Dowladda federaalku waxay sheegtay in tobannaan qof lagu soo oogay dacwado ama lagu helay dambiyo la xiriira barnaamijyada dowladda, kuwaas oo intooda badan asal ahaan Soomaali ah.
Hase yeeshee, jiritaanka kiisas dambiyeed ma caddaynayo in bulsho dhan lala xiriirin karo musuqmaasuq. Su’aasha muhiimka ahi waxay tahay in baaritaannadu ku salaysnaayeen caddeymo shaqsiyeed iyo habraac sharci ah, mise hay’adaha dowladda lagu cadaadiyey inay dadka ku bartilmaameedsadaan asalkooda iyo halka ay kasoo jeedaan.
Warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in Miller uu Wasaaradda Maaliyadda ku riixay baaritaanka lacagaha laga diro Minnesota. Amar federaal ah ayaa bangiyada iyo shirkadaha xawaaladaha ee degmooyinka Hennepin iyo Ramsey ka dalbaday xog dheeraad ah oo ku saabsan qaar ka mid ah lacagaha dibadda loo diro ee gaaraya $3,000 ama ka badan.
From the comments