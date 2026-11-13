Soomaaliya oo taageertay isku-filnaanshaha dhaqaale ee Midowga Afrika

Accra, Ghana: Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya, Cali Maxamed Cumar (Cali Balcad), ayaa magaalada Accra ee dalka Ghana kaga qaybgalay kalfadhiga aan caadiga ahayn ee Golaha Fulinta Midowga Afrika.
Shirka oo diiradda lagu saarayay midnimada Afrika iyo maalgelinta waarta ee Midowga Afrika, ayuu Wasiiru Dowluhu ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in ururku yeesho nidaam dhaqaale oo isku filan, si loo xaqiijiyo maalgelin joogto ah oo lagu fuliyo hawlaha iyo mudnaanta qaaradda.
Cali Balcad ayaa si gaar ah u xusay baahida loo qabo xoojinta Sanduuqa Nabadda ee Midowga Afrika (AU Peace Fund), isaga oo taageeray hirgelinta Go’aankii Kigali ee ku saabsanaa canshuurta boqolkiiba 0.2 laga qaado badeecadaha qaaradda laga soo dejiyo.
From the comments