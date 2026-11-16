Goobjoog
EN

Madaxweynaha 10-aad

Madaxweyne Xasan Shiikh: Israa’iil iyo Taiwan waxay Khatar ku Yihiin Jiritaanka Dowladnimada Soomaaliya

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in Israa’iil iyo Taiwan ay khatar ku yihiin jiritaanka iyo madax-bannaanida dowladnimada Soomaaliya, isaga oo xusay in labada dhinac ay xiriir dhow la leeyihiin Soomaaliland.

Madaxweyne Xasan Shiikh: Israa’iil iyo Taiwan waxay Khatar ku Yihiin Jiritaanka Dowladnimada Soomaaliya

Published November 16, 2026 - Updated November 16, 2026

Akhris 2 daqiiqo ah

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in Israa’iil iyo Taiwan ay khatar ku yihiin jiritaanka iyo madax-bannaanida dowladnimada Soomaaliya, isaga oo xusay in labada dhinac ay xiriir dhow la leeyihiin Soomaaliland.

Madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu daahfurayay dhismaha Jaamacadda Qaranka ee Difaaca Soomaaliya, taas oo loogu talagalay horumarinta aqoonta, tababarka iyo tayeynta ciidamada qalabka sida.

Madaxweynaha ayaa khudbaddiisa ku sheegay in Taiwan ay khatar ku tahay jiritaanka Soomaaliya, halka Israa’iil ay iyaduna halis ku tahay dowladnimada dalka, isaga oo carrabka ku adkeeyay in dowladda Soomaaliya ay kala garanayso saaxiibbadeeda iyo dhinacyada aan danaha dalka la wadaagin.

Madaxweynaha ayaa sidoo kale xusay in Shiinuhu yahay mid ka mid ah saaxiibbada ugu dhow Soomaaliya, isla markaana uu maalgelinayo dhismaha Jaamacadda Qaranka ee Difaaca.

Hadallada madaxweynaha ayaa imaanaya xilli ay sii xoogaysanayaan khilaafaadka diblomaasiyadeed ee la xariira dhinacyada la macaamila maamulka Soomaaliland, kaddib markii Israa’iil ay noqotay maamulka keliya ee aqoonsaday Hargeysa, halka Taiwan ay xariir diblomaasiyadeed iyo joogitaan rasmi ah ku leedahay magaalada Hargeysa.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments