Goobjoog

MAXKAMADDA SARE EE DALKA

Madaxweyne Xasan Sheekh oo xilka ka qaaday Guddoomiyihii Maxkamadda Sare, magacaabayna beddelkiisa

Muqdisho, 4 Nofeembar 2026: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa xilka ka qaaday Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee dalka, Dr. Baashe Yuusuf Axmed, isaga oo xilkaas u magacaabay Garyaqaan…

Madaxweyne Xasan Sheekh oo xilka ka qaaday Guddoomiyihii Maxkamadda Sare, magacaabayna beddelkiisa

Published November 4, 2026 - Updated November 4, 2026

Akhris 1 daqiiqo ah

Muqdisho, 4 Nofeembar 2026: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa xilka ka qaaday Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee dalka, Dr. Baashe Yuusuf Axmed, isaga oo xilkaas u magacaabay Garyaqaan Ibraahim Iidle Suleymaan.

War-saxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in go’aanka xilka qaadista iyo magacaabista cusub uu yimid kaddib cabashooyin la xiriira hufnaanta iyo caddaaladda garsoorka oo ay muujiyeen garsoorayaal, hawl-wadeennada garsoorka iyo xirfadlayaasha sharciga.

Madaxweynaha ayaa sheegay in loo baahan yahay dib-u-habeyn ballaaran oo lagu sameeyo hay’adaha garsoorka, si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u helaan garsoor hufan, madax-bannaan oo la isku halleyn karo.

Xasan Sheekh ayaa Guddoomiyaha cusub u rajeeyay inuu ku guuleysto gudashada waajibaadka loo igmaday, isaga oo adkeeyay ilaalinta madax-bannaanida garsoorka, ku dhaqanka sharciga iyo xaqiijinta caddaaladda loo siman yahay.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments