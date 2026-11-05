Goobjoog

Wararka Caafimaadka

WHO oo Oggolaatay Tijaabinta Laba Tallaal oo Cusub oo ka Hortagga Cudurka Ebola

Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa Arbacadii oggolaatay in la bilaabo tijaabooyin caafimaad oo lagu qiimeynayo laba tallaal oo cusub oo ka hortagga cudurka Ebola, xilli hay’adaha caafimaadka ay dadaallo ugu jiraan xakameynta cudurkan oo dhibaatooyin xooggan ka geystay qaaradda Afrika.

WHO oo Oggolaatay Tijaabinta Laba Tallaal oo Cusub oo ka Hortagga Cudurka Ebola

Published November 5, 2026 - Updated November 5, 2026

Akhris 2 daqiiqo ah

Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa Arbacadii oggolaatay in la bilaabo tijaabooyin caafimaad oo lagu qiimeynayo laba tallaal oo cusub oo ka hortagga cudurka Ebola, xilli hay’adaha caafimaadka ay dadaallo ugu jiraan xakameynta cudurkan oo dhibaatooyin xooggan ka geystay qaaradda Afrika.

Go’aanka WHO ayaa yimid iyadoo cudurka Ebola uu horey u sababay dhimashada in ka badan 5,300 oo qof, taas oo sare u qaadday baahida loo qabo tallaallo cusub iyo dadaallo caafimaad oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurkan halista ah.

Tijaabooyinka caafimaad ee labada tallaal ayaa la filayaa inay gacan ka geystaan qiimeynta waxtarkooda iyo badqabkooda, si loo ogaado awoodda ay u leeyihiin ka hortagga cudurka iyo suuragalnimada in mustaqbalka loo adeegsado dadaallada lagula tacaalayo Ebola.

Cudurka Ebola ayaa ka mid ah cudurrada faafa ee halista ah, waxaana lagu yaqaannaa inuu sababo qandho daran, dhiig-bax iyo xaalado caafimaad oo naf-gooyo ah. Wuxuu si gaar ah saameyn ugu yeeshay dalal ka tirsan Galbeedka iyo Bartamaha Afrika.

Oggolaanshaha tijaabooyinka tallaalladan cusub ayaa loo arkaa tallaabo ka mid ah dadaallada caalamiga ah ee lagu xoojinayo ka hortagga cudurrada faafa iyo diyaar-garowga hay’adaha caafimaadka ee la tacaalaya xaaladaha degdegga ah.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments