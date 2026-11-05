WHO oo Oggolaatay Tijaabinta Laba Tallaal oo Cusub oo ka Hortagga Cudurka Ebola

Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa Arbacadii oggolaatay in la bilaabo tijaabooyin caafimaad oo lagu qiimeynayo laba tallaal oo cusub oo ka hortagga cudurka Ebola, xilli hay’adaha caafimaadka ay dadaallo ugu jiraan xakameynta cudurkan oo dhibaatooyin xooggan ka geystay qaaradda Afrika.
Go’aanka WHO ayaa yimid iyadoo cudurka Ebola uu horey u sababay dhimashada in ka badan 5,300 oo qof, taas oo sare u qaadday baahida loo qabo tallaallo cusub iyo dadaallo caafimaad oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurkan halista ah.
Tijaabooyinka caafimaad ee labada tallaal ayaa la filayaa inay gacan ka geystaan qiimeynta waxtarkooda iyo badqabkooda, si loo ogaado awoodda ay u leeyihiin ka hortagga cudurka iyo suuragalnimada in mustaqbalka loo adeegsado dadaallada lagula tacaalayo Ebola.
From the comments