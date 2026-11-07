Goobjoog

Arrimaha Amniga

Ciidanka Xoogga Dalka oo Daawooyin iyo Agab Caafimaad Gaarsiiyey Isbitaalka Guud ee Baraawe

Baraawe, 7 November 2026: Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa agab caafimaad iyo daawooyin kala duwan ku wareejiyey Maamulka Degmada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaas oo loogu talagalay Isbitaalka…

Ciidanka Xoogga Dalka oo Daawooyin iyo Agab Caafimaad Gaarsiiyey Isbitaalka Guud ee Baraawe

Published November 7, 2026 - Updated November 7, 2026

Akhris 1 daqiiqo ah


Baraawe, 7 November 2026: Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa agab caafimaad iyo daawooyin kala duwan ku wareejiyey Maamulka Degmada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaas oo loogu talagalay Isbitaalka Guud ee magaalada, si loo daboolo baahiyaha caafimaad ee jira, loona xoojiyo adeegyada uu isbitaalku u fidiyo bulshada.

Agabkan iyo daawooyinkan ayaa loogu talagalay in lagu taageero dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka, isla markaana kor loogu qaado awoodda isbitaalka ee daryeelka bukaannada iyo dadka u baahan adeegyada caafimaad.

Tallaabadan oo ku timid amarka Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Sareeye Gaas Ibraahim Maxamed Maxamuud, ayaa qayb ka ah dadaallada uu Taliska Ciidanka Xoogga Dalka ku taageerayo bulshada, xoojinayana wada-shaqeynta hay’adaha dowladda iyo maamulka deegaanka.

Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale door ka qaadanaya taageerada adeegyada bulshada, taas oo muujinaysa in waajibaadka ciidanku aysan ku koobnayn sugidda amniga oo keliya, balse ay sidoo kale qayb ka yihiin dadaallada lagu horumarinayo nolosha iyo adeegyada aasaasiga ah ee shacabka Soomaaliyeed.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments