Soomaaliya oo Markii ugu Horreysay Daahfurtay Qaamuuska Luuqadda Dhegooleyaasha

Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday daahfurka qaamuuskii ugu horreeyay ee luqadda calaamadaha Soomaaliga, tallaabadaas oo lagu tilmaamay horumar weyn oo dhinaca waxbarashada loo dhan yahay iyo xuquuqda dadka maqalkoodu naafoobay.
Qaamuuskan cusub ayaa la filayaa inuu fududeeyo isgaarsiinta dadka dhegoolayaasha ah iyo bulshada inteeda kale, isla markaana uu horseedo in dadka aan wax maqli karin ama maqalkoodu hooseeyo ay helaan fursado waxbarasho oo la mid ah kuwa muwaadiniinta kale.
Wasaaradda Waxbarashada ayaa sheegtay in hirgelinta qaamuuskan ay tahay tallaabo muhiim ah oo lagu horumarinayo waxbarashada loo dhan yahay, laguna xaqiijinayo in dadka qaba naafonimada maqalka aysan ka harin fursadaha waxbarasho iyo horumarineed ee dalka.
From the comments