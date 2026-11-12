Goobjoog

Arrimaha Amniga

Dowladda Turkiga oo beenisay qorshe sheegaya in 15,000 askari loo dirayo Soomaaliya

Dowladda Turkiga ayaa beenisay wararka sheegaya in ay Soomaaliya u diri doonto 15,000 oo askari, kadib codsi la sheegay in uu uga yimid dowladda Soomaaliya. Afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga, Admiral…

Dowladda Turkiga oo beenisay qorshe sheegaya in 15,000 askari loo dirayo Soomaaliya
None

Published November 12, 2026 - Updated November 12, 2026

Akhris 1 daqiiqo ah

Dowladda Turkiga ayaa beenisay wararka sheegaya in ay Soomaaliya u diri doonto 15,000 oo askari, kadib codsi la sheegay in uu uga yimid dowladda Soomaaliya.

Afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga, Admiral Zeki Akturk, oo Khamiistii ka hadlay shir-jaraa’id oo toddobaadle ah, ayaa sheegay in warkaasi aanu sal iyo raad toona lahayn.

Waxa uu xusay in ciidamada Turkiga ee Soomaaliya ku sugan ay sii wadaan howlaha tababarka, talo-bixinta iyo taageerada milatari, kuwaas oo lagu horumarinayo awoodda ciidamada Soomaaliya ee la dagaallanka argagixisada.

Turkiga ayaa Soomaaliya tababarka ciidamada uga sameeya xerada milatari ee TURKSOM, taas oo howlaheedu si rasmi ah u bilowdeen 30-kii Sebtembar 2017.

Sidoo kale, ciidamada Turkiga ayaa taageero dhinaca abaabulka, tababarka, kaabayaasha milatari iyo saadka ah siiya Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya.

Guutooyinka Gorgor ee uu Turkigu tababaray ayaa ka mid ah cutubyada sida gaarka ah uga howlgala Soomaaliya, kuwaas oo garab socda ciidamada Danab ee Mareykanku tababaray.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments