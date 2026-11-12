Goobjoog

GOLAHA WASIIRRADA SOOMAALIYA

Golaha Wasiirrada oo Ansixiyay Saddex Siyaasadood Qaran iyo Laba Heshiis oo Caalami ah

Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay saddex siyaasad qaran iyo laba heshiis oo caalami ah, kuwaas oo la xiriira horumarinta waxbarashada, ilaalinta xuquuqda carruurta, nidaaminta hijrada iyo xoojinta iskaashiga…

Golaha Wasiirrada oo Ansixiyay Saddex Siyaasadood Qaran iyo Laba Heshiis oo Caalami ah

Published November 12, 2026 - Updated November 12, 2026

Akhris 1 daqiiqo ah

Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay saddex siyaasad qaran iyo laba heshiis oo caalami ah, kuwaas oo la xiriira horumarinta waxbarashada, ilaalinta xuquuqda carruurta, nidaaminta hijrada iyo xoojinta iskaashiga caalamiga ah.

Siyaasadaha qaranka ee la ansixiyay waxaa ka mid ah Siyaasadda Qaran ee Waxbarashada Farsamada iyo Tababbarka Xirfadaha, taas oo la xiriirta horumarinta aqoonta iyo xirfadaha shaqo ee bulshada Soomaaliyeed.

Sidoo kale, Golaha ayaa ansixiyay Siyaasadda Qaran ee Kafaalada Carruurta Soomaaliyeed iyo Siyaasadda Qaran ee Nidaaminta Arrimaha Hijrada, kuwaas oo diiradda saaraya arrimaha ilaalinta carruurta iyo nidaaminta socdaalka.

Dhanka heshiisyada caalamiga ah, Golaha Wasiirrada ayaa ansixiyay heshiis u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay, oo uu matalayo Xafiiska Wakiilka Sare ee Xuquuqul Aadanaha (OHCHR), kaas oo ku saabsan aasaasidda xafiis uu Xafiiska Wakiilka Sare ee Xuquuqul Aadanaha ku yeelanayo Soomaaliya.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments