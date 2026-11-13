Madaxa Nvidia Jensen Huang oo Is Casilay Xilli Eedeymo Basaasnimo Ay Gilgileen Shirkadda

SANTA CLARA (Goobjoog News) — Jensen Huang ayaa si degdeg ah isaga casilay xilalka madaxa fulinta, madaxweynaha iyo xubinnimada guddiga Nvidia, kaddib markii uu shirkadda hoggaaminayey 33 sano.
Madaxa maaliyadda Nvidia, Colette Kress, ayaa si ku-meel-gaar ah loogu magacaabay madaxa fulinta.
Is-casilaadda ayaa timid kaddib markii Huang lagu eedeeyey inuu xiriir la lahaa Alice Huang, oo sidoo kale loo yaqaan Huang Le, kana soo shaqeysay shirkadda Megaspeed International.
Sirdoonka Mareykanka ayaa uga shakisan inay la shaqeynaysay sirdoonka Shiinaha, xogna u gudbinaysay Beijing.
Eedeymahan weli maxkamad laguma caddeyn, mana jirto caddeyn la soo bandhigay oo muujinaysa in Huang si ula kac ah u gudbiyey sirta Nvidia.
Waxaa kale oo la soo tebiyey inuu Huang xiriir la lahaa Kimberly Powell, oo ah madaxweyne ku-xigeenka Nvidia ee arrimaha caafimaadka, si toos ahna ugu hoos shaqeynaysay.
Reuters ayaa sidoo kale sheegtay inuu xiriir lala lahaa haweeney kale oo Nvidia ka tirsan, balse magaceeda lama shaacin. Dhinaca kale Huang wuxuu qirtay inuu xaaskiisa khiyaamay, kana raalli-geliyey qoyskiisa iyo shaqaalaha Nvidia.
Saamiyada Nvidia ayaa hoos u dhacay in ka badan 4%, iyadoo qiimaha suuqa shirkaddu ka hoos maray $4 tirilyan.
Nvidia waxay gacanta ku haysaa qaybta ugu badan ee suuqa processor-rada casriga ah ee sirdoonka macmalka ah, taas oo isbeddel kasta oo hoggaankeeda ku yimaada saameyn ku yeelan karta Wall Street iyo guud ahaan warshadaha teknoolojiyadda.
Arrintan ayaa yeelatay miisaan siyaasadeed, maadaama qalabka Nvidia uu xuddun u yahay loollanka teknoolojiyadeed iyo xayiraadaha dhoofinta chip-yada ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. Huang wuxuu muddo dheer u ololeynayey in shirkaddiisa loo oggolaado inay qalab casri ah ka iibiso suuqa Shiinaha.
Guddiga Nvidia ayaa bilaabay baaritaan madax-bannaan oo lagu ogaanayo in Huang bartilmaameed u noqday sirdoon shisheeye waxayna sheegtay in hawlaheeda, wax-soo-saarkeeda iyo ballanqaadyada macaamiishu ay sii socon doonaan inta la raadinayo hoggaamiye joogto ah.
From the comments