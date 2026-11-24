SANTA CLARA (Goobjoog News) — Golaha maamulka shirkadda Nvidia ayaa Jensen Huang dib ugu soo celiyey xilalka madaxweynaha iyo maamulaha guud ee shirkadda, 11 maalmood kaddib markii uu iska casilay hoggaanka shirkadda tiknoolajiyadda.
Golaha maamulka ayaa sheegay inuu si aqlabiyad leh u ansixiyey soo-celinta Huang, kaddib wadahadallo iyo kulamo lagu qiimeeyey daahfurnaantiisa iyo awooddiisa hoggaamineed. Huang ayaa sidoo kale dib ugu biiraya xubnaha golaha maamulka.
Nvidia waxay sheegtay inay talo ka heshay saraakiil sare oo ka tirsan Dowladda Mareykanka, taas oo golaha ku qancisay in ku soo laabashada Huang aysan khatar ku ahayn amniga qaranka. Madaxweyne Donald Trump ayaa taageeray soo-celintiisa, halka Reuters ay sheegtay in cadaadis uga yimid dowladda, maalgashadayaasha iyo hoggaamiyeyaasha tiknoolajiyaddu uu door ku lahaa go’aanka.
Huang ayaa 12-kii Nofeembar xilka ka degay kaddib markii ay soo baxeen warbixinno ku saabsan xiriirro gaar ah iyo tuhun ah inuu bartilmaameed u noqday hawlgal sirdoon shisheeye. Huang wuxuu qirtay inuusan daacad u ahayn xaaskiisa, balse eedeymaha basaasnimada weli lama caddeyn, Shiinuhuna wuu beeniyey.
Inkastoo Huang xilka dib loogu soo celiyey, baaritaanka madaxa-bannaan ee lagu eegayo isku-dayga sirdoon ee la sheegay wuu sii soconayaa. Nvidia waxay sidoo kale dhistay guddi qaabilsan amniga qaranka iyo xakameynta dhoofinta, waxayna raadineysaa sarkaal sare oo cusub oo hoggaamiya u hoggaansanaanta sharciyada.
Colette Kress, oo si ku-meel-gaar ah u haysay xilka maamulaha guud, waxay ku laabanaysaa shaqadeeda madaxa maaliyadda. Huang ayaa sheegay inuu sharaf u arko dib ugu soo laabashada shirkadda uu aasaasay, isaga oo ballanqaaday hoggaan taxaddar iyo mas’uuliyad dheeraad ah leh.
Soo-celintiisa ayaa saamiyada Nvidia sare u qaaday, balse waxay sidoo kale dhalisay su’aalo ku saabsan madaxbannaanida golaha maamulka iyo saameynta ay dowladda ku yeelan karto go’aannada shirkad gaar loo leeyahay. Nvidia waa shirkadda hormuudka u ah samaynta jababka awoodda siiya sirdoonka macmalka ah, taas oo hoggaankeeda ka dhigaysa arrin saameynaysa suuqyada, tartanka Mareykanka iyo Shiinaha iyo warshadaha AI-da caalamka.
From the comments