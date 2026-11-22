Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay amar cusub oo lagu mamnuucayo haysashada iyo isticmaalka hubka sharci-darrada ah, iyadoo tallaabadan qayb ka ah dadaallada lagu xoojinayo amniga dalka, gaar ahaan caasimadda Muqdisho.
Wasiirka Amniga Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag), ayaa sheegay in aan caasimadda Muqdisho loo oggolaan doonin hub sharci-darro ah, isla markaana ay dowladda ka go’an tahay in la xakameeyo hubka aan sharciga waafaqsanayn.
Wasiirka ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo amniga caasimadda, lana xaqiijiyo in hubka ay dadka wataan uu noqdo mid sharciyeysan oo ay haystaan cidda sharcigu u oggol yahay.
From the comments