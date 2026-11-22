Dhuusamareeb, 22 Nofeembar 2026: Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Mudane Liibaan Axmed Xasan, ayaa soo saaray wareegto rasmi ah oo uu ku magacaabay xubnaha cusub ee Golaha Wasiirrada Galmudug, kuwaas oo ka kooban wasiirro, wasiirro-dowleyaal iyo wasiir ku-xigeenno.
Wareegtada oo ka soo baxday Xafiiska Hoggaamiyaha Galmudug ayaa lagu sheegay in magacaabistan ay salka ku hayso qodobbada 50-aad, faqraddiisa 4-aad, iyo 55-aad, faqraddiisa 1-aad, ee Dastuurka Dowlad Goboleedka Galmudug.
Liiska magacaabista ayaa ka kooban 24 wasiir, 18 wasiir-dowle iyo 24 wasiir ku-xigeen, kuwaas oo loo kala xilsaaray wasaarado kala duwan oo ay ka mid yihiin Amniga, Maaliyadda, Arrimaha Gudaha, Caafimaadka, Waxbarashada, Gaadiidka, Dekedaha, Kalluumeysiga, Biyaha, Tamarta, Beeraha iyo Khayraadka Dabiiciga ah.
Hoggaamiyaha Galmudug ayaa sidoo kale faray dhammaan hay’adaha kala duwan ee dowladda inay la shaqeeyaan wasiirrada cusub, si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo.
Cabdullaahi Axmed Maxamed — Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Garsoorka
Cabdiqani Sheekh Cali Diini — Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Dib-u-heshiisiinta iyo Dowladaha Hoose
Farxaan Cali Maxamed — Wasaaradda Maaliyadda iyo Dakhliga
Maxamed Xuseen Abuuukar (Awliyo) — Wasaaradda Awqaafta, Arrimaha Diinta iyo La-dagaallanka Xag-jirka
Cabdisalaan Cabdi Aadan — Wasaaradda Amniga Gudaha
Duraan Aadan Axmed — Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada
Xasan Nuur Maxamed — Wasaaradda Waxbarashada, Tacliinta Sare iyo Horumarinta Xirfadaha
Cabdullaahi Maxamed Daahir — Wasaaradda Biyaha iyo Tamarta
Cabdiraxmaan Xaashi Diiriye — Wasaaradda Shaqada, Shaqo-abuurka iyo Ilaalinta Nolosha Bulshada
Cabdiraxmaan Maxamed Axmed — Wasaaradda Beeraha, Waraabka iyo Damaanadqaadka Helitaanka Cuntada
Axmed Khayr Macalin Maxamuud — Wasaaradda Xannaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa
Daahir Maxamuud Maxamed — Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha
Maxamed Saciid Axmed (Asxaaf) — Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka, Farshaxanka iyo Dalxiiska
Maxamed Xaashi Dhoore — Wasaaradda Howlaha Guud iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha
Cabdulqaadir Cabdirashiid Yuusuf — Wasaaradda Dhallinyarada, Ciyaaraha iyo Horumarinta Hibada
Jaamac Cumar Cilmi — Wasaaradda Deegaanka, Ilaalinta Duur-joogta iyo Isbeddelka Cimilada
Cabdixakiin Xaydar Yuusuf — Wasaaradda Batroolka iyo Khayraadka Macdanta
Axmed Dhiblaawe Casir — Wasaaradda Qorsheynta iyo Horumarinta Dhaqaalaha
Haweeya Ismaaciil Axmed — Wasaaradda Qoyska, Dhallaanka iyo Xuquuqda Aadanaha
Jabriil Cali Maxamed — Wasaaradda Horumarinta Maalgashiga iyo Iskaashiga Dibadda
Maxamuud Ibraahim Hilif — Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada
Xasan Xirsi Xaashi — Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda
Cabdiwali Maxamed Axmed — Wasaaradda Gargaarka, Maareynta Musiibooyinka, Yareynta Saboolnimada iyo Horumarinta Reer Miyiga
From the comments