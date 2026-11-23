Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa booqasho shaqo oo hal maalin ah ku tagaya dalka Uganda, halkaas oo uu kulan gaar ah kula yeelan doono Madaxweynaha Uganda, Yoweri Kaguta Museveni.
Labada Madaxweyne ayaa kulankooda diiradda ku saari doona xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga labada dal, gaar ahaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo xaaladda guud ee gobolka Geeska Afrika.
Ajandaha kulanka ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah arrimaha howlgalka Midowga Afrika ee Taageerada iyo Xasilinta Soomaaliya (AUSSOM), doorka Uganda ee howlgalkaas iyo dadaallada lagu xaqiijinayo amniga Soomaaliya.
From the comments