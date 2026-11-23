Mudane Sadaq Cumar Xasan, oo loo yaqaan Saadaq Joon, ayaa noqday Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, isagoo horay usoo qabtay xilal kala duwan oo la xiriira amniga iyo hoggaaminta hay’adaha ammaanka.
Sadaq Cumar Xasan ayaa leh khibrad dhinaca amniga ah, waxaana xilalkii uu horey usoo qabtay ka mid ah Taliyaha Hay’adda Nabadsugidda Galmudug, Taliyaha Nabadsugidda Gobolka Banaadir iyo Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir.
Wuxuu sidoo kale ahaa Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, kahor magacaabistiisa cusub ee Wasiirka Gaashaandhigga.
From the comments