Beledweyne – U qeybsanaha Xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Arrimaha Ciidamada Difaaca Deegaanka, Mudane Cali Jeyte Cismaan, ayaa raalli-gelin ka bixiyay weerarkii maleeshiyaad hubeysan ay 19-kii bishan ku qaadeen garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne.
Cali Jeyte oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa raalli-gelinta u jeediyay ciidamada Midowga Afrika ee AUSSOM, isaga oo ka hadlay weerarka lagu qaaday garoonka iyo saameynta uu ku yeeshay amniga iyo wada-shaqeynta dhinacyada.
Sidoo kale, Cali Jeyte ayaa baaq u diray waxgaradka iyo bulshada ku nool gobolka Hiiraan, isaga oo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda, xasilloonida iyo ka hortagga falalka amni-darrada ah.
From the comments