Dhuusamareeb, 25 Nofeembar 2026 – Golaha Wakiillada Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyay Golaha Wasiirrada cusub ee Xukuumadda Aayo-dhiska Galmudug iyo barnaamijkeeda siyaasadeed.
Hoggaamiyaha Galmudug, Mudane Liibaan Axmed Xasan, ayaa maanta Golaha Wakiillada horgeeyay xubnaha Golaha Wasiirrada cusub iyo barnaamijka siyaasadeed ee xukuumadda, kaas oo ka kooban shan tiir oo siyaasadeed oo saldhig u noqonaya qorshaha iyo mudnaanta shaqo ee dowladda.
Hoggaamiyaha ayaa xildhibaannada ka codsaday inay taageeraan xukuumadda cusub iyo barnaamijkeeda siyaasadeed, si ay u hesho kalsoonida sharciyeed ee ay ku gudan karto waajibaadkeeda dastuuriga ah, isla markaana ay u bilowdo hirgelinta qorshayaasha dowladda iyo adeegyada bulshada.
From the comments