Hoggaamiyaha cusub ee Galmudug oo ballanqaaday inuu garab istaagayo Koonfur Galbeed

Dhuusamareeb, 5 Nofeembar 2026: Hoggaamiyaha cusub ee Dowlad-goboleedka Galmudug, Liibaan Axmed Xasan, ayaa sheegay in maamulkiisu uu taageeri doono qorshaha dimoqraadiyeynta dalka ee uu hoggaaminayo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Liibaan Axmed Xasan oo ka hadlayay munaasabadda caleema-saarkiisa ayaa ballanqaaday inuu ka shaqeyn doono horumarinta Galmudug, isaga oo xusay in mudnaanta koowaad ay siin doonaan horumarka iyo xoojinta maamulka.
Sidoo kale, Hoggaamiyaha cusub ee Galmudug ayaa sheegay inay garab istaagi doonaan Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed, oo uu sheegay in lagu soo duulay.
From the comments