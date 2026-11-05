Goobjoog

War

Hoggaamiyaha Koonfur Galbeed oo ka qeybgalay caleema-saarka hoggaanka cusub ee Galmudug

Dhuusamareeb, 5 Nofeembar 2026: Hoggaamiyaha Dowladda Koonfur Galbeed, Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb kaga qeybgalay munaasabadda caleema-saarka hoggaanka cusub ee Dowlad-goboleedka Galmudug. Munaasabadda ayaa lagu caleema-saaray…

Hoggaamiyaha Koonfur Galbeed oo ka qeybgalay caleema-saarka hoggaanka cusub ee Galmudug

Published November 5, 2026 - Updated November 5, 2026

Akhris 1 daqiiqo ah

Dhuusamareeb, 5 Nofeembar 2026: Hoggaamiyaha Dowladda Koonfur Galbeed, Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb kaga qeybgalay munaasabadda caleema-saarka hoggaanka cusub ee Dowlad-goboleedka Galmudug.

Munaasabadda ayaa lagu caleema-saaray Hoggaamiyaha cusub ee Galmudug, Liiban Axmed Xasan, iyo ku-xigeenkiisa Cabdiweli Ibraahim Aadan (Garyare), kuwaas oo loo doortay hoggaanka maamulkaas.

Waxaa sidoo kale munaasabadda ka qeybgalay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Guddoomiyaha Golaha Shacabka Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Xamsa Cabdi Barre, hoggaamiyeyaasha dowlad-goboleedyada, xildhibaanno, siyaasiyiin, odayaal dhaqameed iyo marti sharaf kale.

Ka qeybgalka Hoggaamiyaha Koonfur Galbeed ayaa muujinaya muhiimadda ay leedahay wada-shaqeynta dowlad-goboleedyada, xoojinta xiriirka maamullada dalka iyo iskaashiga lagu horumarinayo dowladnimada Soomaaliya.

Dowladda Koonfur Galbeed ayaa hoggaanka cusub ee Galmudug u rajeysay guul iyo xilkasnimo, iyadoo ku boorrisay inay ka shaqeeyaan nabadda, xasilloonida iyo horumarka shacabka ay hoggaaminayaan.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments