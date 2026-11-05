Hoggaamiyaha Koonfur Galbeed oo ka qeybgalay caleema-saarka hoggaanka cusub ee Galmudug

Dhuusamareeb, 5 Nofeembar 2026: Hoggaamiyaha Dowladda Koonfur Galbeed, Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb kaga qeybgalay munaasabadda caleema-saarka hoggaanka cusub ee Dowlad-goboleedka Galmudug.
Munaasabadda ayaa lagu caleema-saaray Hoggaamiyaha cusub ee Galmudug, Liiban Axmed Xasan, iyo ku-xigeenkiisa Cabdiweli Ibraahim Aadan (Garyare), kuwaas oo loo doortay hoggaanka maamulkaas.
Waxaa sidoo kale munaasabadda ka qeybgalay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Guddoomiyaha Golaha Shacabka Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Xamsa Cabdi Barre, hoggaamiyeyaasha dowlad-goboleedyada, xildhibaanno, siyaasiyiin, odayaal dhaqameed iyo marti sharaf kale.
From the comments