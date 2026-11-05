Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Wefdi uu Hoggaaminayo oo Gaaray Dhuusamareeb

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug, halkaas oo si diirran loogu soo dhoweeyay.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb ku qaabilay Hoggaamiyaha cusub ee Dowlad Goboleedka Galmudug, Mudane Liibaan Axmed Xasan, iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa magaalada u tegay ka qeybgalka munaasabadda caleema-saarka madaxda cusub ee Dowlad Goboleedka Galmudug, munaasabad ay isugu imaanayaan madaxda ugu sarreysa dowladda Federaalka, hoggaamiyeyaasha dowlad-goboleedyada dalka iyo marti sharaf kale oo ka kala timid gudaha Soomaaliya iyo dalalka gobolka.
From the comments