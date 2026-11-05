Goobjoog

Arrimaha Doorashada

Madaxweyne Xasan Sheekh: “Tanaasul ma jiro, doorashada dalka waa qof iyo cod”

Dhuusamareeb, 5 Nofeembar 2026: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ku adkeystay in dowladda aysan ka tanaasuleyn qorshaha doorashada qof iyo cod, isagoo sheegay in buuqa iyo caqabadaha…

Madaxweyne Xasan Sheekh: “Tanaasul ma jiro, doorashada dalka waa qof iyo cod”

Published November 5, 2026 - Updated November 5, 2026

Akhris 2 daqiiqo ah

Dhuusamareeb, 5 Nofeembar 2026: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ku adkeystay in dowladda aysan ka tanaasuleyn qorshaha doorashada qof iyo cod, isagoo sheegay in buuqa iyo caqabadaha la socda hirgelinta nidaamkaas laga gudbi doono.

Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay munaasabadda caleema-saarka hoggaanka cusub ee Dowlad-goboleedka Galmudug ayaa meesha ka saaray walaaca laga muujinayo in khilaafaadka siyaasadeed ay dalka u horseedi karaan burbur ama kala-tag bulsho.

“ Tanaasul ma jiro, doorashada dalka waa qof iyo cod. Wax walba oo la bilaabayo buuq ayaa la socda waana laga gudbayaa. Dal dumaya iyo dad kala tagayana ma jiraan. Laba milyan oo qof ka badan ayaa codeeyay, wax dhib ahna ma dhicin,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.

Madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku difaacay geeddi-socodka doorashooyinka tooska ah, isagoo tusaale u soo qaatay tirada dadka uu sheegay inay hore codkooda u dhiibteen, isla markaana muujiyey kalsoonida dowladda ee sii wadista qorshaha doorashooyinka.

Hadalkan ayaa imanaya xilli uu jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda Federaalka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka, kuwaas oo qaba aragtiyo kala duwan oo ku saabsan hannaanka doorashooyinka dalka.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments