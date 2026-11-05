Soomaaliya iyo Indonesia oo ka Wada Hadlay Xoojinta Xariirka Diblomaasiyadeed iyo Iskaashiga Dhinacyada kala duwan

Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Maxamed Cali, ayaa magaalada Jakarta ee dalka Indonesia kulan rasmi ah oo laba geesood ah kula yeeshay Wasiir-ku-xigeenka Arrimaha Dibadda ee Jamhuuriyadda Indonesia, Mudane Anis Matta.
Kulanka oo ka dhacay xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibadda Indonesia ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee muddada dheer ka dhexeeya Soomaaliya iyo Indonesia, iyo sidii loo ballaarin lahaa iskaashiga labada dal ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo horumarinta.
Labada masuul ayaa si gaar ah uga wada hadlay fursadaha lagu horumarin karo iskaashiga ganacsiga iyo maalgashiga, beeraha, xoolaha, kalluumeysiga iyo dhaqaalaha badda, waxbarashada, caafimaadka, kaabayaasha dhaqaalaha, tamarta iyo amniga badda, kuwaas oo loo arko dhinacyo muhiim u ah kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka labada waddan.
From the comments