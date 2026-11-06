Dad Weli lagu La’yahay Burburka Dhismihii ku Dumay Xaafadda Eastleigh ee Nairobi

Waxaa sii dhammaanaya howlgalka gurmadka iyo baadigoobka dadkii ku hoos jiray dhisme 18 dabaq ka kooban oo ku dumay xaafadda Eastleigh ee magaalada Nairobi, iyadoo tirada dadka la xaqiijiyay geeridooda ay gaartay siddeed qof, halka shan kale weli la la’yahay.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Kenya ayaa sheegtay in howlgalka baadigoobka iyo soo saarista meydadka uu marayo 95%, iyadoo kooxo gurmad oo ka kala socda hay’ado kala duwan ay weli ku howlan yihiin nadiifinta burburka iyo raadinta dadka la la’yahay, ku dhowaad laba toddobaad kaddib markii uu shilku dhacay 23-kii Oktoobar 2026.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Khamiistii la soo saaray lix meyd oo dheeraad ah oo laga helay qeybta hoose ee dhismaha, taasoo tirada guud ee dadka dhintay ka dhigtay siddeed qof. Afar qof ayaa si nool looga soo badbaadiyay burburka, halka shan qof oo kale aan weli la ogeyn halka ay ku sugan yihiin.
Meydka dadka la soo saaray ayaa la geeyay xarunta meydadka ee Nairobi City Mortuary, halkaas oo ay ka socdaan baaritaanno caafimaad iyo xaqiijinta aqoonsigooda, ayadoo mas’uuliyiintu ay sidoo kale adeegsanayaan baaritaanka hidde-sideyaasha (DNA) si loo aqoonsado meydadka aan si fudud loo garan karin.
Dhismaha dumay oo ahaa 18 dabaq, isla markaana weli dhismihiisu socday, ayaa sababay gurmad ballaaran oo ay ka qeyb qaateen Ciidanka Maareynta Musiibooyinka Qaranka, hay’adaha amniga, Ciidanka Militariga Kenya, maamulka gobolka Nairobi iyo Laanqeyrta Cas ee Kenya.
Kooxaha gurmadka ayaa la kulmay caqabado adag, iyagoo dhex marayay burburka shubka iyo biraha qalloocan ee dhismaha. Gaarista qeybta hoose ee dhismaha, oo la rumeysan yahay inay ku xayirnaayeen qaar ka mid ah dadkii la la’aa, ayaa noqotay tallaabo muhiim ah oo horumar u ah howlgalka.
Dhacdadan ayaa sidoo kale dhalisay su’aalo culus oo ku saabsan habraacyada oggolaanshaha dhismayaasha, kormeerka iyo fulinta shuruucda dhismaha ee magaalada Nairobi.
Guddoomiyaha gobolka Nairobi, Johnson Sakaja, ayaa sheegay in maamulka gobolka uu bishii Oktoobar 2024 oggolaaday in dhulka dhismaha laga beddelo adeegsi guri-degaan oo keliya, loona isticmaalo ganacsi iyo degaan isku jira, balse uusan oggolaan qorshayaashii dhismaha ee xigay.
Dhanka kale, Hay’adda Qaranka ee Maareynta Deegaanka Kenya (NEMA) ayaa sheegtay in shirkadda dhismaha wadday aysan haysan ruqsaddii qiimeynta saameynta deegaanka ee looga baahnaa mashruuca.
Hay’adda Qaranka ee Dhismaha Kenya (NCA) ayaa xaqiijisay in mashruuca la diiwaangeliyay bishii Luulyo 2025, iyadoo diiwaannadeeda lagu xusay shirkadda 9th Street Plaza Limited inay tahay horumariyaha mashruuca, halka Stromax Holdings E.A. Limited ay ku qoran tahay shirkadda qandaraaska dhismaha fulinaysay.
Baaritaannada socda ayaa la filayaa inay caddeeyaan sababihii keenay dumitaanka dhismaha iyo in mas’uuliyad sharci ay ka dhalan karto shirkadihii dhismaha fuliyay, qandaraaslayaashii, khubaradii farsamada ama mas’uuliyiinta dowladda ee ay arrintu khuseyso.
Musiibadan ayaa dib u soo nooleysay walaaca laga qabo badqabka dhismayaasha magaalada Nairobi, halkaas oo kororka degdegga ah ee dhismayaasha ganacsiga iyo guryaha uu sare u qaaday baahida loo qabo qorsheyn sax ah, kormeer joogto ah iyo in si adag loo dhaqan geliyo shuruucda dhismaha.
From the comments