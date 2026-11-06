Hoggaamiyaha Galmudug oo hay’adaha amniga ku wareejiyey gaadiid, hub iyo saanad ciidan oo uu gaar u lahaa

Dhuusamareeb, 6 Nofeembar 2026 – Hoggaamiyaha cusub ee Dowlad-goboleedka Galmudug, Liibaan Axmed Xasan, ayaa hay’adaha amniga maamulka ku wareejiyey gaadiid, hub iyo saanad ciidan oo uu sheegay in uu si gaar ah u lahaa, kuwaas oo hore loogu adeegsan jiray hawlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Munaasabadda wareejinta oo ka dhacday magaalada Dhuusamareeb, maalin kaddib caleema-saarkiisa, waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Liibaan Axmed ayaa sheegay in agabka uu wareejiyey uu wixii hadda ka dambeeya noqonayo hanti rasmi ah oo ay leedahay Dowlad-goboleedka Galmudug, isla markaana ay sii ahaan doonaan hantida hay’adaha amniga xitaa marka uu dhammaado muddada xil-hayntiisa.
Waxa uu xusay in tallaabadan ay muujinayso muhiimadda ay leedahay in hubka iyo agabka amniga ay gacanta ugu jiraan hay’adaha dowladda, halkii ay ahaan lahaayeen hanti gaar ah oo ay leeyihiin shakhsiyaad ama siyaasiyiin.
Hoggaamiyaha cusub ayaa sidoo kale sheegay in go’aankan uu qayb ka yahay dadaallada lagu xoojinayo awoodda ciidamada Galmudug, si loo dardargeliyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, loona sugo amniga magaalooyinka iyo deegaannada miyiga ah.
Waxa uu intaas ku daray in hadafkiisu yahay in Galmudug laga hirgeliyo amni lagu kalsoonaan karo, kaas oo dhiirrigelinaya maalgashiga, ganacsiga iyo dalxiiska, isla markaana fududeynaya shaqada hay’adaha caalamiga ah.
Tallaabadan ayaa sidoo kale loo arkaa farriin ku socota madaxda iyo siyaasiyiinta haysta hubka iyo agabka ciidan ee gaarka loo leeyahay, si ay ugu wareejiyaan hay’adaha dowladda.
Wareejinta ayaa ku soo beegmaysa xilli hoggaanka cusub ee Galmudug uu wajahayo hawlo la xiriira xoojinta amniga iyo dhismaha hay’ado dowladeed oo awood leh, kuwaas oo sii shaqeyn kara xitaa marka uu isbeddelo hoggaanka siyaasadeed.
From the comments