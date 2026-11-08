Goobjoog

Madaxweynaha 10-aad

DEGDEG: MADAXWEYNE XASAN SHEEKH OO SHEEGAY IN REER HIIRAAN LA SIIYAY CAASIMADDA HIRSHABEELLE

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u sheegay in reer Hiiraan la siiyay fursadda iyo xuquuqda ay ku yeelanayaan caasimadda Dowlad-goboleedka Hirshabeelle, hase yeeshee go’aanka kama dambaysta ah…

DEGDEG: MADAXWEYNE XASAN SHEEKH OO SHEEGAY IN REER HIIRAAN LA SIIYAY CAASIMADDA HIRSHABEELLE

Published November 8, 2026 - Updated November 8, 2026

Akhris 1 daqiiqo ah

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u sheegay in reer Hiiraan la siiyay fursadda iyo xuquuqda ay ku yeelanayaan caasimadda Dowlad-goboleedka Hirshabeelle, hase yeeshee go’aanka kama dambaysta ah ee ku saabsan caasimadda uu yaallo madaxda maamulka Hirshabeelle.

Madaxweynaha ayaa hadalkan ku sheegay khudbad uu jeediyay, isaga oo ka hadlayay arrinta caasimadda iyo tabashooyinka la xiriira matalaadda iyo maamulka Hirshabeelle.

Xasan Sheekh ayaa tilmaamay in arrintan aan go’aan kama dambays ah laga gaarin, isla markaana madaxda Hirshabeelle ay leeyihiin go’aanka ugu dambeeya ee ku saabsan halka ay caasimaddu noqonayso.

Hadalkan ayaa imanaya xilli doodda ku saabsan caasimadda Hirshabeelle ay tahay arrin si weyn looga hadal hayo, gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments