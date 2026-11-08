Goobjoog

Madaxweynaha 10-aad

Madaxweyne Xasan Sheekh oo gaaray Jowhar, xarigga ka jarayna Terminal cusub oo laga dhisay garoonka diyaaradaha

Jowhar, 8 Nofeembar 2026 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta Dowlad Goboleedka Hirshabeelle. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa…

Madaxweyne Xasan Sheekh oo gaaray Jowhar, xarigga ka jarayna Terminal cusub oo laga dhisay garoonka diyaaradaha

Published November 8, 2026 - Updated November 8, 2026

Akhris 1 daqiiqo ah

Jowhar, 8 Nofeembar 2026 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta Dowlad Goboleedka Hirshabeelle.

Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar si diirran ugu soo dhoweeyay madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle iyo boqolaal ka mid ah shacabka magaalada.

Intii uu ku sugnaa Jowhar, Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xarigga ka jaray Terminal cusub oo lagu soo kordhiyay Garoonka Diyaaradaha Maxamed Dheere, kaas oo qayb ka ah dadaallada lagu casriyeynayo kaabeyaasha garoonka.

Booqashada Madaxweynaha ayaa sidoo kale la xiriirta ka qaybgalka munaasabadda caleema-saarka Hoggaamiyaha cusub ee Hirshabeelle iyo madaxda kale ee maamulka ee dhawaan la doortay.

Munaasabadda caleema-saarka ayaa la filayaa inay magaalada Jowhar isugu keento mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Federaalka, madaxda dowlad-goboleedyada, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments