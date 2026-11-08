Goobjoog

War

Guddoomiyihii Gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliye oo si rasmi ah isu casilay

Beledweyne – Guddoomiyihii Gobolka Hiiraan, Muuse Salaad Wehliye, ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu iska casilay xilkii Guddoomiyenimada Gobolka Hiiraan, kaddib markii uu sheegay inuu isku fahmi waayay madaxda…

Guddoomiyihii Gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliye oo si rasmi ah isu casilay

Published November 8, 2026 - Updated November 8, 2026

Akhris 2 daqiiqo ah

Beledweyne – Guddoomiyihii Gobolka Hiiraan, Muuse Salaad Wehliye, ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu iska casilay xilkii Guddoomiyenimada Gobolka Hiiraan, kaddib markii uu sheegay inuu isku fahmi waayay madaxda sare ee Hirshabeelle habka loo wajahayo tabashooyinka iyo cabashooyinka bulshada reer Hiiraan.

Muuse Salaad ayaa warqad uu u diray Hoggaamiyaha Dowladda Hirshabeelle, Wasiirka Arrimaha Gudaha, Hoggaamiye ku-xigeenka Hirshabeelle iyo Madaxweynaha Soomaaliya, ku sheegay in go’aankiisa is-casilaadeed uu ka dhashay kala aragti duwanaansho ku saabsan xal u helidda tabashooyinka bulshada reer Hiiraan.

Guddoomiyihii hore ayaa sheegay in isaga oo xilka haya uu aaminsanaa inaan tabashooyinka shacabka lagu wajihi karin awood, xoog iyo maquunin, balse loo baahan yahay dhegeysi dhab ah, wada-hadal daacad ah, garowsi iyo tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu qancinayo bulshada cabashada qabta.

Waxa uu sidoo kale xusay in xilka dowladnimo uu yahay mas’uuliyad ka weyn jagada qofka uu hayo, isla markaana ay waajib tahay in la tixgeliyo duruufaha, cabashooyinka iyo xaqiiqada ay ku nool yihiin dadka loo adeegayo.

“Xilku waa xil ku meel gaar ah, balse damiirka, mabda’a iyo dareenka shacabka waa mas’uuliyad qofka la joogta lana joogi doonta,” ayuu ku yiri qoraalkiisa is-casilaadda.

Ugu dambeyn, Muuse Salaad Wehliye ayaa Alle uga baryay shacabka reer Hiiraan nabad, caddaalad, midnimo iyo dowladnimo ku dhisan kalsooni, wax-wada-lahaansho iyo is-aaminaad.

Is-casilaaddiisa ayaa kusoo beegmaysa xilli ay jiraan tabashooyin siyaasadeed iyo dooddo la xiriira xaaladda Gobolka Hiiraan iyo maamulka Hirshabeelle.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments