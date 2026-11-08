SOOMAALIYA IYO BANGIGA BSIC OO KA WADA HADLAY XOOJINTA ISKAASHIGA MAALIYADEED IYO MAALGASHIGA

Tripoli, Liibiya – 8 Nofeembar 2026: Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya, Cabdisalaam Cali, ayaa magaalada Tripoli kulan kula yeeshay Guddoomiyaha ahna Agaasimaha Guud ee Bangiga Maalgashiga iyo Ganacsiga Saaxil-Saxaraha (BSIC), Dr. Axmed Cumar Al-Haadi (Al-Tarhouni).
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo dhisi lahaa iskaashi shaqo oo dhex mara bangiga BSIC iyo bangiyada Soomaaliya, si loo xoojiyo xiriirka hay’adaha maaliyadeed ee labada dhinac.
Sidoo kale, labada dhinac ayaa ka wada hadlay fursadaha ay Soomaaliya uga faa’iideysan karto mashaariicda maalgashi iyo horumarineed ee bangiga BSIC ka fuliyo dalal kala duwan oo qaaradda Afrika ah.
From the comments