Hoggaamiyaha Galmudug Liibaan Axmed Xasan oo Gaaray Magaalada Jowhar

Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Mudane Liibaan Axmed Xasan, ayaa gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, halkaas oo si diirran loogu soo dhoweeyay.
Hoggaamiyaha Galmudug ayaa garoonka iyo goobta soo dhaweynta waxaa ku qaabilay Hoggaamiyaha cusub ee Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe), iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle.
Liibaan Axmed Xasan ayaa uga mahadceliyay hoggaanka iyo shacabka Hirshabeelle soo dhaweynta diirran ee loogu sameeyay magaalada Jowhar, isagoo muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay booqashada uu ku yimid xarunta maamulka Hirshabeelle.
From the comments