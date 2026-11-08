Wufuud Heer Sare ah oo ku Qulqulaya Magaalada Jowhar, Halkaas oo lagu Qabanayo Caleema-saarka Hoggaanka Cusub ee Hirshabeelle

Magaalada Jowhar, oo ah caasimadda Dowlad-goboleedka Hirshabeelle, waxaa ku qulqulaya wafdi kala duwan oo ka kala socda Dowladda Federaalka Soomaaliya, dowlad-goboleedyada dalka iyo diblomaasiyiin matalaya dalal kala duwan, kuwaas oo ka qeybgalaya munaasabadda caleema-saarka hoggaanka cusub ee Hirshabeelle.
Munaasabaddan ayaa lagu caleema-saarayaa Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Hirshabeelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe), oo mar kale loo doortay hoggaanka maamulka, iyo ku-xigeenkiisa.
Wufuudda gaaraysa magaalada Jowhar waxaa ka mid ah madax iyo mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka, hoggaamiyeyaasha dowlad-goboleedyada dalka, iyo marti sharaf kale oo ka kala timid gudaha iyo dibadda Soomaaliya.
From the comments