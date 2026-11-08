Madaxweynaha Israa’iil oo Hoggaamiyaha Mucaaradka ka Dalbaday Dhismaha Xukuumad Cusub

Madaxweynaha Israa’iil ayaa hoggaamiyaha mucaaradka, Gadi Eisenkot, u xilsaaray inuu soo dhiso xukuumadda cusub ee dalkaasi, isagoo ka doorbiday Ra’iisul Wasaare Benjamin Netanyahu oo muddo dheer hoggaaminayay dowladda Israa’iil.
Tallaabadan ayaa muujinaysa isbeddel siyaasadeed oo ka dhex socda Israa’iil, iyadoo xisbiyo siyaasadeed oo aragtiyo kala duwan leh ay isku soo dhowaanayaan, kuwaas oo ay mideysay diidmada siyaasadda iyo hoggaaminta Netanyahu.
Doorashada baarlamaanka Israa’iil ee dhacday 27-kii Oktoobar 2026 ayaa keentay in labada dhinac midkoodna uusan helin aqlabiyadda 61-ka kursi ee looga baahan yahay baarlamaanka dalkaasi, oo ka kooban 120 xubnood.
Isbahaysiga Eisenkot ayaa helay 48 kursi, halka xulafada Netanyahu ay heleen 53 kursi, dhanka kale, xisbiyada ay hoggaamiyaan siyaasiyiinta Carabta ayaa ku guuleystay 19 kursi, taas oo siisay door muhiim ah oo ku saabsan cidda soo dhisaysa dowladda cusub.
Madaxweynaha Israa’iil, Isaac Herzog, ayaa Eisenkot u doortay inuu noqdo siyaasiga ugu horreeya ee isku daya dhismaha dowladda, kaddib markii 67 xildhibaan ay taageereen in isaga loo dhiibo mas’uuliyaddaas, halka 46 xildhibaan ay taageereen Netanyahu.
Eisenkot, oo hore u soo noqday taliyaha guud ee ciidamada Israa’iil intii u dhexeysay 2015 ilaa 2019, ayaa hadda wajahaya caqabad ah inuu isku keeno xisbiyo kala aragti duwan, si uu u helo taageerada ugu yaraan 61 xildhibaan.
Waxaa xusid mudan in xisbiyada Carabta ay muujiyeen taageerada Eisenkot, inkastoo ay jiraan xisbiyo ka tirsan isbahaysigiisa oo aan doonayn in ay dowlad wadaag la sameystaan xisbiyadaas.
Eisenkot ayaa la siiyay 28 maalmood oo uu ku soo dhiso xukuumadda, waxaana suuragal ah in loo kordhiyo 14 maalmood oo dheeraad ah. Haddii uu ku guuldarreysto, waxaa markale fursad loo siin karaa siyaasiyiin kale, oo uu ku jiro Netanyahu.
Go’aanka madaxweynaha ayaa dhabar-jab siyaasadeed ku ah Netanyahu, balse weli ma caddaynayo in Eisenkot si rasmi ah u noqon doono ra’iisul wasaaraha cusub, maadaama ay weli socdaan dadaallada lagu dhisayo isbahaysi baarlamaan oo awood u leh inuu dowladda cusub ansixiyo.
Isku soo dhowaanshaha xisbiyada siyaasadeed ee ka soo horjeeda Netanyahu ayaa muujinaya sida khilaafka hoggaamineed uu u mideyn karo dhinacyo hore u kala aragti duwanaa, iyadoo natiijada ugu dambeysa ay ku xirnaan doonto heshiisyada siyaasadeed ee laga gaaro dhismaha dowladda cusub.
From the comments