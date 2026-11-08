Goobjoog

Dhaqaalaha Dalka

Wasiirka Maaliyadda XFS oo hortagay Guddiyada Maaliyadda ee labada Aqal

Muqdisho – Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda ayaa kulan la qaatay Guddiyada Maaliyadda ee labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka…

Wasiirka Maaliyadda XFS oo hortagay Guddiyada Maaliyadda ee labada Aqal

Published November 8, 2026 - Updated November 8, 2026

Akhris 1 daqiiqo ah

Muqdisho – Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda ayaa kulan la qaatay Guddiyada Maaliyadda ee labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.

Kulanka ayaa diiradda lagu saaray dib-u-eegista Xisaab-xirka Dowladda ee sanad-maaliyadeedkii 2025, iyadoo guddiyadu ay Wasaaradda Maaliyadda iyo Xisaabiyaha Guud ka dalbadeen faahfaahin iyo jawaabo ku saabsan su’aalo ay horay uga diyaariyeen warbixinta xisaab-xirka.

Su’aalaha guddiyada ayaa si gaar ah u taabanayay dakhliga dowladda, kharashaadka, fulinta miisaaniyadda iyo habka loo maamulo hantida iyo lacagaha dadweynaha.

Kulankan ayaa qayb ka ah waajibaadka Baarlamaanka ee kormeerka, isla-xisaabtanka iyo hubinta habsami u socodka maaliyadda dowladda, si loo xaqiijiyo hufnaanta iyo isla-xisaabtanka maamulka hantida qaranka.

Dib-u-eegista Xisaab-xirka Dowladda ayaa muhiim u ah qiimeynta sida loo ururiyay loona isticmaalay dakhliga dowladda intii lagu jiray sanad-maaliyadeedkii 2025.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments