Goobjoog

Madaxweynaha 10-aad

Madaxweyne Xasan Sheekh: Wax walboo Hormar Iyo Wanaag ahi Nabadda ayay Ku Xiranyihiin.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ku baaqay in la xoojiyo nabadda iyo wadajirka bulshada, isaga oo sheegay in horumarka iyo nolosha wanaagsan ee bulsho kasta ay saldhig u tahay nabad waarta.

Madaxweyne Xasan Sheekh: Wax walboo Hormar Iyo Wanaag ahi Nabadda ayay Ku Xiranyihiin.

Published November 9, 2026 - Updated November 9, 2026

Akhris 2 daqiiqo ah

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ku baaqay in la xoojiyo nabadda iyo wadajirka bulshada, isaga oo sheegay in horumarka iyo nolosha wanaagsan ee bulsho kasta ay saldhig u tahay nabad waarta.

Madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyay munaasabad lagu soo gabagabeynayay soo dhaweynta iyo martigelinta mas’uuliyiintii iyo marti-sharaftii ka qeybgalay caleema-saarka hoggaanka cusub ee dowlad-goboleedka Hirshabeelle, taas oo ka dhacday magaalada Jowhar.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka go’an tahay ka shaqeynta nabadda, isaga oo xusay in dhinacyada ay khilaafaadka siyaasadeed kala dhexeeyaan ay muhiim tahay in la helo wada-hadal iyo is-afgarad.

Madaxweynaha ayaa sidoo kale ugu baaqay siyaasiyiinta aragti ahaan ka duwan dowladda inay fikradahooda ku muujiyaan wada-hadal iyo wadatashi, isaga oo tilmaamay in dowladdu diyaar u tahay inay qaadato talo kasta oo wanaagsan, isla markaana la saxo wixii khaladaad ah ee ay gasho.

Dhanka kale, Madaxweynaha ayaa si gaar ah u xusay baahida ay dowlad-goboleedka Hirshabeelle u qabto nabad iyo xasillooni, isaga oo sheegay in deegaannadaasi ay u baahan yihiin in la adkeeyo dadaallada lagu xaqiijinayo amniga, lagana hortago khilaafaadka iyo colaadaha.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments