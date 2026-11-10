Goobjoog

War

171 Muwaadin Soomaaliyeed oo laga soo badbaadiyey Liibiya oo Muqdisho dib loogu soo celiyey

Muqdisho – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay 171 muwaadin Soomaaliyeed oo laga soo badbaadiyey dalka Liibiya, kuwaas oo halkaasi ku wajahnaa duruufo nololeed oo adag iyo…

171 Muwaadin Soomaaliyeed oo laga soo badbaadiyey Liibiya oo Muqdisho dib loogu soo celiyey

Published November 10, 2026 - Updated November 10, 2026

Akhris 1 daqiiqo ah

Muqdisho – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay 171 muwaadin Soomaaliyeed oo laga soo badbaadiyey dalka Liibiya, kuwaas oo halkaasi ku wajahnaa duruufo nololeed oo adag iyo khataro la xiriira tahriibka.

Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cali Yuusuf Cali (Cali Xoosh), iyo Guddoomiyaha Hay’adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaranka (NCRI), Liibaan Cabdi Cigaal, ayaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde ku soo dhoweeyey muwaadiniintan.

Soo celinta muwaadiniintan ayaa timid kaddib kulan ay wasiirka iyo guddoomiyuhu la yeesheen wafdi heer sare ah oo ka socday Midowga Yurub, Hay’adda Iskaashiga Horumarinta Caalamiga ah ee Jarmalka (GIZ) iyo Hay’adda Caalamiga ah ee Socdaalka (IOM).

Kulanka ayaa looga hadlay xoojinta barnaamijyada dib-u-soo-celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan dalalka dibadda, dib-u-dejintooda iyo sidii loo heli lahaa xalal waara oo suurageliya inay dib ula midoobaan qoysaskooda, bulshada iyo noloshoodii caadiga ahayd.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments