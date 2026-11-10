Mareykanka oo 23 Dal oo Soomaaliya ku jirto Muwaadiniintiisa uga Digey inay u Safraan

Dowladda Mareykanka ayaa 23 dal oo caalamka ah ku dartay liiska dalalka ay muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan, iyadoo digniintaas siisay heerka afaraad ee ugu sarreeya, kaas oo loo yaqaan “Level 4 – Do Not Travel”.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in digniinta heerkan ah la bixiyo marka xaaladaha amni ee dal gaar ah ay khatar ku yihiin dadka safarka ah, ama marka dowladda Mareykanka ay awood xaddidan u leedahay inay caawimaad siiso muwaadiniinteeda haddii ay xaalad degdeg ah la kulmaan.
Dalalka lagu daray liiskan waxaa ka mid ah Soomaaliya, Afghanistan, Belarus, Burkina Faso, Myanmar, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, Chad, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Haiti, Iiraan, Ciraaq, Lubnaan, Liibiya, Mali, Niger, Kuuriyada Waqooyi, Ruushka, Koonfurta Suudaan, Suudaan, Suuriya, Uganda, Ukraine iyo Yemen.
From the comments