Beesha Caalamka Oo La Sheegay Inay Fududeynayso Wada-hadallada Doorashooyinka Soomaaliya

MUQDISHO (Goobjoog News) — Mareykanka, Britain, Turkiga iyo Midowga Yurub oo loo yaqaanno Quartet ayaa la sheegay inay fududeynayaan wada-hadallada Dowladda Federaalka iyo mucaaradka uga furmaya Muqdisho 14-ka ilaa 18-ka Nofeembar 2026.
Villa Soomaaliya ayaa hore u xaqiijisay taariikhda gogosha wadatashiga, iyadoo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu casuumaad u diray Xisbiga Nabad iyo Nolol, Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed, Madasha Midnimo Qaran iyo dalladaha bulshada rayidka ah.
Wararka cusub ayaa sheegaya in Quartet-ku ka shaqaynayo isu-soo-dhoweynta dhinacyada, dejinta mabaadi’da aasaasiga ah ee heshiiska iyo qabashada kulamo ay yeeshaan hoggaamiyeyaasha siyaasadda iyo guddiyada farsamada. Hase yeeshee, faahfaahinta ajandaha iyo doorka afarta dhinac weli laguma xaqiijin bayaan wadajir ah oo rasmi ah.
Madasha Samatabixinta Qaranka ayaa hore u magacawday guddi ay xubno ka yihiin Cabdikarin Xuseen Guuleed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Cabdullaahi Carab. Guddigaas ayaa lagu wadaa inuu dowladda kala xaajoodo ajandaha, qaabka iyo mabaadi’da saldhigga u noqonaya wadahadallada.
Warbixinnadu waxay sidoo kale sheegayaan in dalalka ciidamadu ka joogaan Soomaaliya laga codsaday inay sugaan ammaanka hoggaamiyeyaasha Puntland iyo Jubbaland, Siciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam. Weli ma jiro bayaan rasmi ah oo xaqiijinaya dalalka codsiga loo gudbiyey, qaabka ilaalinta ama in labada hoggaamiye ay ka qaybgeli doonaan shirka.
Wada-hadalladu waxay ku soo beegmayaan xilli ay dhinacyadu isku khilaafsan yihiin wax-ka-beddellada dastuurka, hannaanka doorashada, jadwalka doorashooyinka 2027 iyo qaabka loo maamulayo geeddi-socodka.
Mucaaradku wuxuu dalbanayaa heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay, halka dowladdu ay ku adkaysanayso hirgelinta doorasho qof iyo cod ah.
Doorka Quartet-ku wuxuu buuxin karaa qayb ka mid ah firaaqadii ka dhalatay xiritaanka UNTMIS, laakiin guusha shirka waxay ku xirnaan doontaa ka-qaybgalka dhinacyada muhiimka ah iyo awoodda ay u leeyihiin inay ka gudbaan kulamo hordhac ah una gudbaan heshiis cad oo la fulin karo.
From the comments