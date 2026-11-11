MADAXWEYNAHA SOOMAALIYA IYO RA’IISUL WASAARAHA ITOOBIYA OO KU KULMAY SHIRKA ISBEDDELKA CIMILADA

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, iyo Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya, Abiy Axmed, ayaa kulan ku yeeshay goobta uu ka socdo Shirka Qaramada Midoobay ee Isbeddelka Cimilada (COP31).
Kulanka ayaa muujinaya is-dhexgalka madaxda labada dal oo ay ka dhexeeyaan arrimo la xiriira xiriirka diblomaasiyadeed, iskaashiga gobolka iyo danaha labada shacab.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, ayaa sheegay in kulanka uu Madaxweynaha Soomaaliya kala yeeshay diiradda lagu saaray xaaladda amniga Soomaaliya iyo guud ahaan xasilloonida gobolka Geeska Afrika.
From the comments