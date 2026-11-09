Madaxweyne Xasan Sheekh oo xarigga ka jaray xarumaha cusub ee Golaha Wakiillada iyo Wasaaradda Amniga Hirshabeelle

JOWHAR – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta xarigga ka jaray dhismayaal cusub oo loo dhisay xarunta Golaha Wakiillada iyo Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Hirshabeelle.
Dhismayaashan oo loo dhisay qaab casri ah ayaa qeyb ka ah dadaallada lagu horumarinayo kaabeyaasha hay’adaha dowliga ah ee Hirshabeelle.
Madaxweynaha ayaa bogaadiyey hoggaanka Hirshabeelle dadaalka ay ku bixinayaan dhismaha iyo tayeynta xarumaha dowladda, isaga oo sheegay in maalgelinta kaabeyaasha hay’adaha dowladdu ay muhiim u tahay horumarinta adeegyada bulshada, hufnaanta maamulka iyo xoojinta dowladnimada.
From the comments