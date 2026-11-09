Madaxweyne Xasan Sheekh oo Xarigga ka Jaray Xarumo Dowladeed oo ku Yaalla Jowhar

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in baahiyaha ugu waaweyn ee dalka uu maanta wajahayo ay tahay dagaalka ka dhanka ah kooxda Alshabaab.
Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad-goboleedka Hirshabeelle, xilli uu xarigga ka jarayay xarunta Golaha Wakiillada dowlad-goboleedka Hirshabeelle, taas oo qeyb ka ah xarumaha dowladeed ee laga hirgeliyay magaalada.
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa xarigga ka jaray xarunta Wasaaradda Amniga Gudaha ee Hirshabeelle iyo garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ee Maxamed Dheere, kuwaas oo la filayo inay door ka qaataan horumarinta adeegyada dowladda iyo isku socodka bulshada.
From the comments