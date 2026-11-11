Madaxweyne Xasan Sheekh oo Khudbad ka Jeediyey Shirweynaha Cimilada COP31 ee ka Furmay Turkiga

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ka qaybgalay shirweynaha 31-aad ee Qaramada Midoobay ee Isbeddelka Cimilada (COP31), kaas oo maanta ka furmay magaalada Antalya ee dalka Turkiga.
Madaxweynaha ayaa khudbad uu ka jeediyey shirka kaga hadlay saameynta isbeddelka cimilada ee Soomaaliya, isaga oo beesha caalamka ugu baaqay in la fuliyo ballanqaadyadii caalamiga ahaa ee wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada, isla markaana taageero la siiyo dalalka sida daran ay u saameeyaan abaaraha iyo fatahaadaha.
Xasan Sheekh ayaa xusay in Soomaaliya aysan wax badan ku lahayn qiiqa hawada wasakheeya ee caalamka, balse ay ka mid tahay dalalka sida daran u wajahaya dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada, gaar ahaan abaaraha soo noqnoqda iyo fatahaadaha.
From the comments