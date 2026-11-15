Dowladda Federaalka oo billaabeysa dhismaha Golaha Sare ee Garsoorka Dalka

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay billaabeyso dhismaha Golaha Sare ee Garsoorka Dalka, kaas oo lagu dhisayo hannaan waafaqsan qodobbada Dastuurka la meelmariyay 2026.
Go’aankan ayaa lagu shaaciyay warqad ay Wasaaradda Caddaaladda iyo Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya dhawaan u dirtay Qaramada Midoobay.
Golahan ayaa la xiriira nidaamka maamulka iyo madax-bannaanida garsoorka dalka, waxaana dhismihiisu qayb ka yahay dadaallada lagu dhisayo hay’adaha garsoorka ee ku saleysan Dastuurka cusub.
From the comments