Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Macallin, ayaa soo saaray xeer wasiir oo lagu nidaaminayo doorashada ku-meel-gaarka ah ee Ururka Qareennada Soomaaliyeed (UQS).
Xeerkan oo ku taariikhaysan 24-ka November 2026 ayaa ka dambeeyay cabashooyin la xiriira maamulka guddiga ku-meel-gaarka ah ee doorashada Ururka Qareennada Soomaaliyeed, iyo baahida loo qabo ilaalinta madaxbannaanida mihnadda sharciga.
Wasaaradda Cadaaladda ayaa sheegtay inay soo saartay hagaha doorashada ku-meel-gaarka ah ee ururka, kaas oo lagu qeexayo nidaamka loo maamulayo doorashada iyo shaqada guddiga ku-meel-gaarka ah.
Sida ku cad qodobada xeerka, muddada uu shaqeynayo guddiga ku-meel-gaarka ah ee doorashada Ururka Qareennada Soomaaliyeed ayaa lagu cayimay laba bilood.
From the comments