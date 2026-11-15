Goobjoog
EN

Arrimaha Amniga

Soomaaliya oo dhiseysa Jaamacadda Difaaca Qaranka iyo Isbitaalka Ciidanka

Jaamacadda Difaaca Qaranka ayaa loo dhisayaa xarun waxbarasho oo casri ah, taas oo lagu tayeynayo aqoonta iyo xirfadaha saraakiisha iyo ciidamada Soomaaliyeed. Waxay ka koobnaan doontaa kulliyado kala duwan, xarumo…

Soomaaliya oo dhiseysa Jaamacadda Difaaca Qaranka iyo Isbitaalka Ciidanka

Published November 15, 2026 - Updated November 15, 2026

Akhris 1 daqiiqo ah

Jaamacadda Difaaca Qaranka ayaa loo dhisayaa xarun waxbarasho oo casri ah, taas oo lagu tayeynayo aqoonta iyo xirfadaha saraakiisha iyo ciidamada Soomaaliyeed. Waxay ka koobnaan doontaa kulliyado kala duwan, xarumo cilmi-baaris iyo goobo tababar. Dowladda Shiinaha ayaa Soomaaliya ka taageereysa hirgelinta mashruucan.

Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa dhagax-dhigay dib-u-dhiska Isbitaalka Ciidanka Xoogga Dalka, kaas oo ka koobnaan doona saddex dabaq, laguna qalabeyn doono adeegyada caafimaad ee looga baahan yahay isbitaal casri ah.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa bogaadiyay Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Taliska Ciidanka Xoogga Dalka dadaallada ay ku bixinayaan horumarinta kaabayaasha ciidamada, tayeynta aqoontooda iyo daryeelkooda caafimaad.

Dhanka kale, Madaxweynaha ayaa dib u hawlgeliyay Hoggaanka Dhismaha Taliska Taakuleynta Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, si loo dardargeliyo dhismaha, dayactirka iyo horumarinta xarumaha ciidamada.

Labadan mashruuc ayaa qayb ka ah qorshaha dowladda ee lagu horumarinayo awoodda waxbarasho, caafimaad iyo kaabayaal ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments